Главный тренер ХК «Ростов» рассказал о подготовке к хоккейному сезону 2025/26

Фото: ХК Ростов

Наставник ростовского хоккейного клуба Григорий Пантелеев сообщил, что костяк команды сохранился на 70%. Он поделился информацией о подготовке игроков к предстоящему сезону 2025/26.-У нас сформированы некоторые игровые сочетания и налажены звенья. Конечно, пока не в идеальном состоянии, но будет легче в плане сыгранности. Первые контрольные матчи запланированы на начало августа, - подчеркнул Григорий Пантелеев.Главный тренер добавил, что все предсезонные игры пройдут на чужих площадках: сначала в Рязани, затем турнир в Тамбове. В конце августа намечены две встречи с воронежским "Бураном".Перед началом сезона донским хоккеистам предстоит пройти медицинский осмотр и интенсивные тренировки.Старт хоккейного сезона 2025/26 намечен на 3 сентября.