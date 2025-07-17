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Главный тренер ХК «Ростов» рассказал о подготовке к хоккейному сезону 2025/26

Главный тренер ХК «Ростов» рассказал о подготовке к хоккейному сезону 2025/26
Наставник ростовского хоккейного клуба Григорий Пантелеев сообщил, что костяк команды сохранился на 70%. Он поделился информацией о подготовке игроков к предстоящему сезону 2025/26.

-У нас сформированы некоторые игровые сочетания и налажены звенья. Конечно, пока не в идеальном состоянии, но будет легче в плане сыгранности. Первые контрольные матчи запланированы на начало августа, - подчеркнул Григорий Пантелеев.

Главный тренер добавил, что все предсезонные игры пройдут на чужих площадках: сначала в Рязани, затем турнир в Тамбове. В конце августа намечены две встречи с воронежским "Бураном".

Перед началом сезона донским хоккеистам предстоит пройти медицинский осмотр и интенсивные тренировки.

Старт хоккейного сезона 2025/26 намечен на 3 сентября.
Фото: ХК Ростов
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