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В Ростове на Крещение движение транспорта ограничат на нескольких улицах

В Ростове на Крещение движение транспорта ограничат на нескольких улицах
В Ростове на нескольких улицах ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

На Крещение Господня, 18 января, праздничные мероприятия начнутся в 21:00 и продлятся по 19 января до 06:00. Из-за этого движение транспорта ограничат на нескольких улицах, в том числе по улицам Привокзальной и Амбулаторной - от Портовой до Деревянко, по переулку Деревянко - на участке от Портовой до Амбулаторной; по бульвару Комарова - от Космонавтов до Баграмяна; по улице Баграмяна - на участке от Южной до бульвара Комарова; по Южной - от Алагирской до Баграмяна; по Комарова, в районе строения № 23/2.

После завершения праздничных мероприятий движение откроют.
Фото: Rostov.ru
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