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В Ростове на два месяца ограничат движение транспорта в Берберовке

В Ростове на два месяца ограничат движение транспорта в Берберовке
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта на два месяца. Об этом сообщили в администрации города.

С 26 марта по 23 мая на улице Школьной от переулка Технического до улицы Вяземцева проехать возможности не будет. Ограничение коснется улицы в районе домов № 1 в переулке Техническом, № 1 в Агрономическом и в доме № 5 в переулке Клавишном.

Автомобилисты могут объехать участок, где будет ограничено движение, по улице Горсоветской или по улице Вяземской.

В администрации добавили, что неудобства вызваны тем, что на участке улицы Школьной запланирована прокладка водопроводных сетей.
Фото: Ростов ру.
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