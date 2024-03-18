В Ростове на два месяца ограничат движение транспорта в Берберовке

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В Пролетарском районе Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта на два месяца. Об этом сообщили в администрации города.С 26 марта по 23 мая на улице Школьной от переулка Технического до улицы Вяземцева проехать возможности не будет. Ограничение коснется улицы в районе домов № 1 в переулке Техническом, № 1 в Агрономическом и в доме № 5 в переулке Клавишном.Автомобилисты могут объехать участок, где будет ограничено движение, по улице Горсоветской или по улице Вяземской.В администрации добавили, что неудобства вызваны тем, что на участке улицы Школьной запланирована прокладка водопроводных сетей.