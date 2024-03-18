В Ростове на два месяца ограничат движение транспорта в Берберовке
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта на два месяца. Об этом сообщили в администрации города.
С 26 марта по 23 мая на улице Школьной от переулка Технического до улицы Вяземцева проехать возможности не будет. Ограничение коснется улицы в районе домов № 1 в переулке Техническом, № 1 в Агрономическом и в доме № 5 в переулке Клавишном.
Автомобилисты могут объехать участок, где будет ограничено движение, по улице Горсоветской или по улице Вяземской.
В администрации добавили, что неудобства вызваны тем, что на участке улицы Школьной запланирована прокладка водопроводных сетей.