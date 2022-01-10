Из-за празднования Крещения на нескольких улицах Ростова ограничат движение транспорта

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В Ростове в ночь празднования Крещения Господня по некоторым улицам будет ограничено движение. Несколько улиц города перекроют с 20 часов 18 января.На время праздничных богослужений проезд для водителей будет запрещен: по улице Привокзальной, по улице Амбулаторной (на участке от Портовой до Деревянко), а также по улице Деревянко (на участке от Портовой до Амбулаторной).Нельзя будет проехать по бульвару Комарова (на участке от проспекта Космонавтов до улицы Баграмяна), по улице Баграмяна (на участке от улицы Южной до бульвара Комарова), по улице Южной (на участке от Алагирской до Баграмяна).Восстановить движение планируется в шесть утра 19 января.