В Ростовской области ввели ограничения на добычу диких животных
Губернатор Ростовской области утвердил лимит на добычу охотничьих ресурсов. Все ограничения по объемам изъятия диких животных определены по результатам заключения государственной экологической экспертизы.
Лимит на добычу барсука – 3,91%, лани – 9,42%, пятнистого оленя – 10,32%, европейского оленя – 9,32%.
Также документом утверждены размеры квоты по каждому охотничьему угодью. Любителям обычной и спортивной охоты лимиты и квоты являются обязательным условием при организации охоты в ближайший год. Сохранить популяцию видов и их численность помогают как раз эти самые лимиты.
В Ростовской области насчитывается 232 охотничьих хозяйства. В них можно поохотиться на кабана, лося, оленя, а также на пушных зверей, таких как норка, лисица, барсук, волк, заяц. Но охота на каждого животного открывается в определенный месяц. Что касаемо летнего периода, то чаще всего можно охотиться на кабана, косулю, волка, барсука и степную дичь (фазан, куропатка).
Напомним, что в регионе с 15 июля и по сей день открыта охота на сурка-байбака и европейскую косулю. Также с 1 августа откроется охота на волка. Осуществить охоту на европейскую косулю можно до 15 августа, на сурка-байбака – до 30 сентября.