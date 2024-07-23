В Ростовской области ввели ограничения на добычу диких животных

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Губернатор Ростовской области утвердил лимит на добычу охотничьих ресурсов. Все ограничения по объемам изъятия диких животных определены по результатам заключения государственной экологической экспертизы.Лимит на добычу барсука – 3,91%, лани – 9,42%, пятнистого оленя – 10,32%, европейского оленя – 9,32%.Также документом утверждены размеры квоты по каждому охотничьему угодью. Любителям обычной и спортивной охоты лимиты и квоты являются обязательным условием при организации охоты в ближайший год. Сохранить популяцию видов и их численность помогают как раз эти самые лимиты.В Ростовской области насчитывается 232 охотничьих хозяйства. В них можно поохотиться на кабана, лося, оленя, а также на пушных зверей, таких как норка, лисица, барсук, волк, заяц. Но охота на каждого животного открывается в определенный месяц. Что касаемо летнего периода, то чаще всего можно охотиться на кабана, косулю, волка, барсука и степную дичь (фазан, куропатка).Напомним, что в регионе с 15 июля и по сей день открыта охота на сурка-байбака и европейскую косулю. Также с 1 августа откроется охота на волка. Осуществить охоту на европейскую косулю можно до 15 августа, на сурка-байбака – до 30 сентября.