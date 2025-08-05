Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове ввели запрет на содержание дома ряда диких животных

В Ростове ввели запрет на содержание дома ряда диких животных
В Ростове-на-Дону введен запрет на содержание в домашних условиях ряда диких животных, включая лис, росомах и медоедов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном ресурсе правовой информации.

Вышеупомянутые хищники отныне включены в перечень животных, запрещенных к содержанию в жилых помещениях. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать на протяжении шести лет, до 1 сентября 2031 года.

Перечень животных, которых отныне нельзя держать в квартирах и частных домах, пополнился и некоторыми представителями семейства кошачьих. В частности, под запрет попали крупные виды, такие как тигры, львы, леопарды, гепарды, ягуары, пумы, сервалы, снежные барсы и рыси. Кроме того, отныне нельзя содержать росомах, гиеновых собак и обыкновенных лисиц.

Также запрещено содержание любых видов медведей, волков, медоедов и гиен, за исключением земляного волка. Этот вид, будучи самым мелким представителем семейства гиен, питается преимущественно термитами.

Важно отметить, что цель данного нормативного акта – обеспечение безопасности граждан и сохранение диких животных в их естественной среде обитания.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.