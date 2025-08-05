В Ростове ввели запрет на содержание дома ряда диких животных

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В Ростове-на-Дону введен запрет на содержание в домашних условиях ряда диких животных, включая лис, росомах и медоедов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном ресурсе правовой информации.Вышеупомянутые хищники отныне включены в перечень животных, запрещенных к содержанию в жилых помещениях. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать на протяжении шести лет, до 1 сентября 2031 года.Перечень животных, которых отныне нельзя держать в квартирах и частных домах, пополнился и некоторыми представителями семейства кошачьих. В частности, под запрет попали крупные виды, такие как тигры, львы, леопарды, гепарды, ягуары, пумы, сервалы, снежные барсы и рыси. Кроме того, отныне нельзя содержать росомах, гиеновых собак и обыкновенных лисиц.Также запрещено содержание любых видов медведей, волков, медоедов и гиен, за исключением земляного волка. Этот вид, будучи самым мелким представителем семейства гиен, питается преимущественно термитами.Важно отметить, что цель данного нормативного акта – обеспечение безопасности граждан и сохранение диких животных в их естественной среде обитания.