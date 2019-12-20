На Дону ожидается шквалистое усиление ветра



Фото: rbk.ru

В Ростовской области в ближайшие дни прогнозируется шквалистое усиление ветра.



По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 24 по 26 декабря на Дону скорость ветра увеличится до 7-12 м/с. Местами порывы будут достигать до 14 м/c.



В эти дни в регионе сохранится тёплая и пасмурная погода без существенных осадков. В Ростове днём прогнозируется +5…+7 градусов, ночью – +1…+3 градуса. По области днём – до +2…+7 градусов, по югу – до +10 градусов. Ночью – от 0 до +5, при прояснениях – до -3 градусов.



Утром и в ночные часы в большинстве районов – туман.