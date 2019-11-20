Потепление и солнечная погода ожидаются на выходных в Ростове



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В ближайшие выходные в Ростове ожидается небольшое потепление. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей следы, мороз ослабнет.



Так, 23 ноября в донской столице ночью будет -8…-10 градусов, днём – до -1…-3 градуса. Погода будет облачной, с прояснениями. Ветер северо-восточный, 7-12 м/c. Временами порывы будут достигать 20 м/с.



В воскресенье, 24 ноября, в Ростове ночью мороз до -9 градусов, днём – до -1…+1 градуса. Порывы ветра – до 15-17 м/c.



В Ростовской области в эти дни без существенных осадков. Температура воздуха 23 ноября ночью – -6...-11 градусов, при прояснениях – до -17 градусов. Днём – до -1...-6, по югу – до 2 градусов тепла. Ветер – 7-12 м/c, местами порывы до 15-20 м/с.



24 ноября на Дону ночью – до -5...-10 градусов, при прояснениях – до -16 градусов. Днём по региону – -3...+2. Порывы ветра по югу области – до 15-18 м/c.



В пятницу, 22 ноября, в Ростовской области ожидается сильный мороз и усиление ветра.