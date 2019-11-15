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Мокрый снег прогнозируется в ближайшие дни на Дону

Мокрый снег прогнозируется в ближайшие дни на Дону
Фото: static.irk.ru
В Ростовской области в ближайшие дни прогнозируется мокрый снег.

Согласно данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются ночью и утром 20 ноября. Ночью и утром местами по области - туман, а также гололёдно-изморозевые явления.

Восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днём его порывы будут достигать 7-12 м/с, местами - 15-18 м/с. В ночные часы температура опустится до -2...+3 градусов, при прояснениях - до -8, днём по области - от +1 до +6 градусов.

В Ростове 20 и 21 ноября облачно, с прояснениями, и без существенных осадков. Ветер - 7-12 м/с. Днём температура не поднимется выше +3…+5 градусов. Ночью с среду возможен небольшой снег.

Напомним, что в пятницу, 22 ноября, в донской столице прогнозируется похолодание до -4 градусов днём и до -7 - вечером. Ночью мороз усилится до -10 градусов. Температура по области в этот день опустится до -3...-8 градусов, а ночью при прояснениях до -16 градусов.

На выходных потеплеет до +1…+2 градусов.

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