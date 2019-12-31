На выходных в Ростове прогнозируется мокрый снег с дождём



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В Ростове на выходных ожидается сырая и ветреная погода. В течение двух дней в донской столице прогнозируют мокрый снег и дождь.



По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 11 января, в Ростове ночью - от 0 до -2 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +3 градусов. С утра на дорогах будет гололедица. Ветер - 4-9 м/с, утром и днем - порывы до 13 м/с. В течение дня будут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.



На территории области также прогнозируют снег и мокрый снег, в некоторых районах - снег с дождём. В ночные часы прогнозируется до 5 градусов мороза, днём по югу области - до 6 градусов тепла. Ночью и утром местами - туман и изморозь.



В воскресенье в Ростове с утра снова ожидаются мокрый снег и дождь. Днём - без существенных осадков. При этом ветер усилится до 7-12 м/с, ночью и утром - порывы до 16 м/с. Температура 12 января - до +2…+4 градусов.



В большинстве районов области в этот день прогнозируют осадки и усиление ветра. Ночью и в первой половине дня местами - туман. Температура воздуха ночью - до -3...+2 градусов, при прояснениях - до -7, днем - около -1...+4, по югу - до +6.