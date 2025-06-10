Мусоровоз и другое имущество "Чистого города" выставили на торги в Ростовской области

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В Ростовской области активы компании «Чистый город» выставлены на торги с начальной ценой 1,7 миллиона рублей. Объявление о проведении аукциона размещено на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.С молотка планируется пустить мусоровоз модели КО-440В, выпущенный в 2014 году, выделяющийся своим оранжевым цветом. Кроме того, отдельными лотами на аукционе представлены бетономешалка, устройство для стрижки газонов, электрогенератор, подъемный механизм, разнообразная мебель и техника для офиса, а также инструменты для строительных работ.Прием заявок от желающих принять участие в аукционе завершается 1 сентября, в этот же день будут объявлены результаты торгов.Стоит отметить, что ООО «Чистый город» было зарегистрировано в городе Донецке Ростовской области в феврале 2023 года. Основным видом деятельности компании являлся сбор мусора. В сентябре 2024 года организация была признана несостоятельной из-за накопившихся долгов.