В Ростовской области на торги почти за 1 млн выставили саженцы черешни и винограда

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В Ростовской области выставлены на продажу саженцы черешни и винограда общей стоимостью около миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте, содержащем сведения о банкротстве.На аукционе реализуется имущество обанкротившегося сельскохозяйственного предприятия «КХ "РУНО"». Предлагается приобрести свыше 11 тысяч саженцев черешни и более 16 тысяч саженцев винограда за 832,5 тысячи рублей. Существенным условием является то, что земельный участок под растениями не принадлежит компании.Приём заявок на участие в торгах осуществляется с 26 мая по 24 июня. Результаты аукциона будут объявлены через два дня после завершения периода подачи заявок.Уточним, что ООО «КХ "РУНО"» было зарегистрировано в Куйбышевском районе Ростовской области в январе 2003 года. Основным видом деятельности компании являлось растениеводство. Компания была признана несостоятельной (банкротом) в декабре 2023 года.