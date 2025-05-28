На торги выставили имущество ростовской компании «Спецстройсистемы»

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В Ростове-на-Дону выставлено на торги имущество, как движимое, так и недвижимое, принадлежащее строительной фирме «Спецстройсистемы». Объявление о предстоящих торгах размещено на сайте, содержащем единую базу данных о банкротствах.На аукционе представлено свыше восьмидесяти единиц различной техники и оборудования, а также два автомобиля. Начальная цена первого лота, включающего технику и оборудование, установлена в размере 11,1 миллиона рублей. В перечень реализуемого имущества входят бетонные блоки, средства пожаротушения, компьютерное оборудование (включая системные блоки и клавиатуры), камеры видеонаблюдения, дверной звонок и другие наименования.Два автомобиля «Лада Ларгус» 2014 года выпуска, один белого, другой серого цвета, выставлены на торги отдельными лотами. Стоимость белого автомобиля составляет 693 тысячи рублей, а серого – 720 тысяч рублей.Суммарная стоимость всех трех лотов превышает 12,5 миллиона рублей. Период подачи заявок на участие в аукционе – с 12 мая по 17 июня. Результаты торгов будут объявлены через три дня после завершения приема заявок.Стоит отметить, что ООО «Спецстройсистемы» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в октябре 2012 года и специализировалось на возведении жилых и нежилых зданий. В феврале 2024 года компания была признана банкротом в связи с наличием задолженности перед кредиторами.