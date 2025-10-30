Мощные магнитные бури могут спровоцировать полярные сияния

Фото: ИИ.

Мощные магнитные бури могут стать причиной полярных сияний. Об этом информируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии 30 октября.Ранее на Солнце были зарегистрированы мощные вспышки. После этого на Землю обрушились мощные бури. Вспышки достигли по силе уровня G2.- События хватило для очень значительного усиления зоны полярных сияний, которая в течение последнего часа опускалась до широт Москвы, что оказалось, однако, совершенно бесполезно — в центральной части России пока слишком светло. Тем не менее, пока остаются шансы, что полярный овал сохранит интенсивность до наступления темноты,- сказано в сообщении.