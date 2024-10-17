Вспышки на Солнце могут спровоцировать магнитные бури и полярные сияния

Фото: НАСА (слева макс.активность Солнца в 2019 г, справа в августе2024-го)

Вспышки на Солнце могут стать причиной магнитных бурь и полярных сияний. Об этом сообщают ученые НАСА.По данным экспертов, период солнечной активности наступает каждые 11 лет, когда его магнитные полюса меняются местами. Сейчас дневное светило переживает 25 фазу активности с момента начала наблюдений. Однако пока на пик активности оно не вышло. Фаза этого цикла длится уже два года и будет литься еще минимум год.Вспышки могут стать причинами полярных сияний и магнитных бурь. Это повлияет на общее состояние метеозависимых людей.Напомним, на прошлой неделе солнечная вспышка вызвала экстремально мощные бури уровня G4-G5