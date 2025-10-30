В Ростове задержан последователь захватчиков СИЗО

Фото: DonDay

В Ростове задержали последователя захватчиков СИЗО №1. На него 30 октября завели уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта.По данным следствия, задержанный с апреля по июль 2025 года готовил план по захвату заложников из числа сотрудников ГУФСИН. Однако мужчину задержали сотрудниками УФСБ России по Ростовской области совместно с региональным ГУФСИН.По данным источника Donday, мужчине 30 лет. У него есть судимость за изнасилование и по террористической статье.За повторное обвинение в террористическом акте ему грозит 20 лет лишения свободы.Напомним, что более года назад ранним утром 16 июня группа обвиняемых взяли в заложники сотрудников СИЗО №1. Захватчики были ликвидированы в результате штурма.Уголовное дело в отношении пяти участников группы (Даниил Камнев, Рамазан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев, Адам Кодзоев) было передано в Южный окружной военный суд. Все они обвиняются в ряде преступлений, включая участие в террористической организации, покушение на теракт и захват заложников.