Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове опрокинулось авто скорой помощи: трое человек пострадали

В Ростове опрокинулось авто скорой помощи: трое человек пострадали
В Ростове ночью 30 октября произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого есть пострадавшие. Инцидент произошёл на улице Немировича-Данченко.

По предварительным данным, около дома № 49 столкнулись «Фольксваген Поло» и машина скорой помощи марки «ГАЗ». От удара служебный автомобиль перевернулся на бок.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали пассажир «Фольксвагена Поло» и два пассажира «ГАЗа» — 24 и 25 лет.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.