В Ростове опрокинулось авто скорой помощи: трое человек пострадали

Фото: соцсети

В Ростове ночью 30 октября произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого есть пострадавшие. Инцидент произошёл на улице Немировича-Данченко.По предварительным данным, около дома № 49 столкнулись «Фольксваген Поло» и машина скорой помощи марки «ГАЗ». От удара служебный автомобиль перевернулся на бок.Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали пассажир «Фольксвагена Поло» и два пассажира «ГАЗа» — 24 и 25 лет.