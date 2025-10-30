На Дону под суд пойдет мужчина, который во время потасовки на дороге угрожал ружьем

Фото: Соцсети

Житель Ростовской области будет привлечен к судебной ответственности за угрозу применения оружия в ходе дорожного спора. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.В отношении правонарушителя было инициировано уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за угрозу убийством. В настоящий момент материалы данного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.Этот случай, получивший широкий резонанс в обществе, имел место в мае текущего года в поселке Овощном. Началом конфликта послужила устная перепалка между водителями автомобилей «Нива» и «Пежо» на проселочной дороге. В ходе эскалации конфликта водитель российского внедорожника извлек из своего автомобиля предмет, визуально напоминающий двуствольное охотничье ружье, прицелился в водителя и пассажиров "Пежо", совершил выстрел вверх и выразил в резкой форме угрозы лишения жизни.