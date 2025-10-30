В Ростове грузовик смял легковушку и «разлегся» поперек дороги в Суворовском

Фото: Соцсети

В Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону авария с участием грузовика и легковушки вызвала серьезные затруднения в движении. Очевидцы запечатлели место происшествия на фото и видео, которые вскоре появились в интернете.Происшествие произошло днем 30 октября неподалеку от Платона Кляты. Согласно информации свидетелей, произошло столкновение между грузовым и легковым транспортными средствами. Удар был настолько сильным, что грузовой автомобиль опрокинулся, а легковой отбросило в сторону.Вследствие ДТП груз из кузова грузовика высыпался на дорогу, а у легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть. На данном участке дороги движение практически парализовано, что привело к образованию пробки. Подробности аварии уточняются.