Как спасти зрение при длительной работе за компьютером, рассказала врач из Ростовской области

В современном мире гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы ежедневно проводим много времени, контактируя с экранами различных устройств. Статистические данные показывают, что большинство людей проводят перед экраном более 7 часов в день.

Врач из Ростовской области Дарья Мелешко поделилась с изданием Donday советами о том, как избежать ухудшения зрения при длительной работе за компьютером.

По словам специалиста, прямой вред от самого экрана – это миф. Основная проблема кроется в комплексе неблагоприятных факторов: неудобная поза, недостаточно яркое освещение, редкие перерывы, продолжительное напряжение глазных мышц, ответственных за фокусировку и сведение глаз. В офтальмологии существует термин "синдром компьютерного зрения" (СКЗ).

Дарья поясняет: «СКЗ – это совокупность нарушений зрения и неприятных ощущений в глазах, вызванных длительной работой с цифровыми устройствами, такими как компьютеры, смартфоны и планшеты. Данное состояние также называют "цифровым зрительным напряжением"».

Среди симптомов СКЗ выделяют ощущение жжения, покраснение и чувство инородного тела в глазах, сухость и усталость, нечеткость зрения, головные боли, напряжение в области лба и висков, а также кратковременное двоение в глазах при переводе взгляда.

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие, необходимо придерживаться простых правил. Врач рекомендует: «Делайте короткие перерывы каждые 45–60 минут, учитывайте это при планировании дня. Не рекомендуется работать без перерыва более 4–5 часов».

Кроме того, важна правильная организация рабочего пространства. Освещение должно быть мягким и рассеянным. Лучше использовать настольную лампу с возможностью регулировки яркости.

Расстояние от глаз до экрана должно быть не менее 50–70 сантиметров. Смотреть на монитор рекомендуется немного сверху вниз.

Врач подчеркивает: «Оптимальные настройки яркости и контрастности снижают нагрузку на глаза. Используйте антибликовое покрытие. Адаптируйте настройки монитора и телефона к условиям освещения и времени суток».

Правильная осанка также важна для здоровья глаз. Напряжение в плечевом поясе может вызывать боли в шее и усугублять проблемы со зрением из-за нарушения кровообращения.

Не забывайте о гимнастике для глаз. Дарья рекомендует правило 20/20/20: каждые 20 минут работы делайте 20-секундную паузу, чтобы посмотреть на предмет, находящийся на расстоянии 6 метров.

Для защиты глаз можно использовать специальные компьютерные очки с антибликовым и сине-блокирующим покрытием. Они особенно полезны тем, кто проводит за компьютером более четырех часов в день.
