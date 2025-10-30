Новости
В Суворовском в Ростове 31 октября пройдут плановые выжигания сухостоя

В ростовском микрорайоне Суворовском 31 октября будет организовано плановое выжигание травы. Об этом сообщил глава Октябрьского района Бебури Месхи.

Контролируемый пал сухой растительности начнется в 11 часов утра 31 октября. Подобная профилактическая мера направлена на снижение риска возникновения пожаров на открытой местности.

Власти микрорайона обращаются к населению с призывом сохранять хладнокровие при обнаружении огня или дыма. На месте проведения контролируемого выжигания будут дежурить квалифицированные специалисты, которые обеспечат постоянный надзор за ходом работ.
Фото: Соцсети
