В Суворовском в Ростове 31 октября пройдут плановые выжигания сухостоя

В ростовском микрорайоне Суворовском 31 октября будет организовано плановое выжигание травы. Об этом сообщил глава Октябрьского района Бебури Месхи.Контролируемый пал сухой растительности начнется в 11 часов утра 31 октября. Подобная профилактическая мера направлена на снижение риска возникновения пожаров на открытой местности.Власти микрорайона обращаются к населению с призывом сохранять хладнокровие при обнаружении огня или дыма. На месте проведения контролируемого выжигания будут дежурить квалифицированные специалисты, которые обеспечат постоянный надзор за ходом работ.