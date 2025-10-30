Топ лучших мест для отдыха в пределах Ростовской области на ноябрьские праздники

Фото: Соцсети

Нерабочие дни в начале ноября, а именно - с 2-го по 4-е число, – это отличный повод для короткого отпуска. Жители Ростова-на-Дону активно строят планы на эти удлиненные выходные. Мы составили подборку из трех интересных мест для отдыха в пределах Ростовской области.В хуторе Листопадов Усть-Донецкого района находится единственный в Ростовской области официальный вольерный комплекс с оленями. Экопарк занимает площадь 300 гектаров. Здесь обитают семь видов животных, которые редко встречаются в этом регионе.Основная цель парка – разведение ценных видов животных в условиях вольеров. Ежегодно от 100 до 250 особей из этого комплекса отправляются в разные регионы России для поддержания и расширения биологического разнообразия.Кроме того, парк предоставляет возможности для экологического просвещения и оздоровления через общение с животными. Здесь также уделяют внимание восстановлению и популяризации продукции пантового оленеводства.В основном в парке разводят маралов и пятнистых оленей. Для посетителей доступны различные экскурсии.Недалеко от Ростова-на-Дону расположен один из самых живописных поселков России – Старозолотовский. Этот хутор представляет собой этнографический музей под открытым небом. В ноябре здесь проходит известный «Бал хризантем». Билет на поле с цветами стоит 300 рублей, и оно открыто для посещения с 9:00 до 18:00.Хутор живописно расположился на берегу Дона: дорога петляет и ведет к реке через холмистый ландшафт. Наиболее красивые осенние снимки получаются с противоположного берега реки, утопающего в листве. Следует отметить, что Старозолотовский стал первым поселением на Дону, вошедшим в ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России», а также в международное объединение «Красивые деревни мира».Еще один прекрасный вариант для незабываемого отдыха – поездка в парк «Лога», расположенный в Каменском районе. Этот парк находится на окраине хутора Старая Станица, в трех километрах от города Каменска-Шахтинского и в ста километрах к северу от Ростова-на-Дону.Парк оформлен в стиле русских народных сказок и легенд. Его территория окружена крепостными стенами с красивыми башенками, по искусственной реке плавают утки и лебеди, а в прудах с лилиями резвятся разноцветные рыбки.В небольшом зоопарке живут ухоженные животные: яркие попугаи, забавные белки и величественные павлины. Вход в парк свободный, время посещения не ограничено.