На праздники ГАИ Ростовской области начнет работать в усиленном режиме
В Ростовской области сотрудники УГИБДД переходят на усиленный режим работы. Патрули с особым контролем начнутся с 31 октября.

Меры вводятся из-за с наступающих праздничных мероприятий ко Дню народного единства 4 ноября. Повышенный контроль поможет обеспечить безопасность на дорогах области и предотвратить аварии.

Так, правоохранители будут обращать внимание на соблюдение скоростного режима, перевозку пассажиров и состояние автовладельцев.

Участников дорожного движения призывают быть внимательными, дисциплинированными и взаимовежливыми.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
