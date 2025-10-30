На праздники ГАИ Ростовской области начнет работать в усиленном режиме
В Ростовской области сотрудники УГИБДД переходят на усиленный режим работы. Патрули с особым контролем начнутся с 31 октября.
Меры вводятся из-за с наступающих праздничных мероприятий ко Дню народного единства 4 ноября. Повышенный контроль поможет обеспечить безопасность на дорогах области и предотвратить аварии.
Так, правоохранители будут обращать внимание на соблюдение скоростного режима, перевозку пассажиров и состояние автовладельцев.
Участников дорожного движения призывают быть внимательными, дисциплинированными и взаимовежливыми.