Вспышки на Солнце станут причиной полярных сияний

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Из-за сильной вспышки на Солнце жители смогут наблюдать полярные сияния. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Две мощные вспышки на Солнце произошли 29 и 30 декабря. Из-за этого для метеозависимых людей начался неблагоприятный период. Землю накрыли магнитные бури. Уже 31 декабря начнут атаковать геомагнитные удары уровня G3 (сильная буря). На следующий день они достигнут уровня G1.Вспышки вызвали полярные сияния по всей России. Специалисты предполагают, что увидеть явление можно будет в предновогодние часы.