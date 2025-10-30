В Ростове мужчина убил из огнестрела бывшую жену и покончил с собой

Фото: DonDay

В центре Ростова произошла трагедия. Мужчина убил свою бывшую жену и следом покончил с собой. Жуткая история случилась 30 октября на улице Большой Садовой в здании «РоссетиЮг».По данным источника Donday, бывшие муж и жена вместе работали в компании. Утром мужчина пришел на работу и застрелил экс-супругу. После чего он покончил с собой.Сообщается, что у погибших не было общих детей. По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».