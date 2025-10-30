Фото: Дондей

Сотрудник «Россети Юг» застрелил бывшую жену в центре Ростова. Трагедия случилась утром 30 октября на улице Большая Садовая, 49, где располагаются офисы «Россети Юг».Мужчина пришел на работу, где трудилась его бывшая супруга. Между ними возник конфликт, который перерос в стрельбу. Мужчина выстрелил в женщину, после чего та скончалась. Затем покончил с собой.СУ СК по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту. Прокуратура по региону взяла на контроль ход расследования.