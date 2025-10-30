Новости
Евгений Чеботарев получил травму после рисковой поездки на багажнике лимузина

Евгений Чеботарев получил травму после рисковой поездки на багажнике лимузина. Видео травматического трюка экстремал из Ростова поделился в социальных сетях 29 октября.

Евгений встал на заднюю часть кузова машины. Для устойчивости он привязал канаты к машине и взялся за них. Лимузин тронулся с места и на скорости стал петлять по дороге. На одном из поворотов Чеботарев не удержался и жестко упал на землю. По итогу он получил ушибы и царапины почти по всему телу. После неудачной попытки Чеботарев заявил о намерении сделать новую.

Примечательно, что на одном трюке в видео экстремал не остановился. Чуть позже этот лимузин с помощью крана подвесили над легковушкой «ВАЗ». А рядом с отечественной машиной разместили трамплин. Чеботарев сел за руль автобуса. Когда транспорт разогнался до нужной скорости, мужчина выпрыгнул из него в движущийся рядом кабриолет. В это время автобус заехал на трамплин и перепрыгнул «ВАЗ». Лимузин сбросили вниз, когда общественный транспорт находился в воздухе. Но автобус успел избежать удара сверху. Зато «ВАЗ» оказался сплющен. При этом после произошедшего машина еще была на ходу. Ее смогли завести и отогнать с места «аварии».
Фото: Евгений Чеботарев
