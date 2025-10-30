В Ростове-на-Дону усыпят собаку, напавшую на женщину во дворе

Фото: СоцСети

В Ростове усыпят собаку, напавшую на женщину во дворе. Происшествие случилось 28 октября в Первомайском районе города.Напомним, в соцсетях ранее появились кадры, где алабай нападает на пожилую женщину. Он разорвал ей лицо, откусил пальцы. К счастью, на помощь вовремя подоспел сосед, а женщину госпитализировали.По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».Спустя 10 дней после происшествия собаку решили усыпить. За это время эксперты определят, болел ли пес бешенством.