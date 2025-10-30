Новости
На Дону продолжают циркулировать шесть видов вирусных инфекций. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор, по данным с 23 по 30 октября.

Среди циркулирующих вирусов лидируют респираторные вирусы негриппозной природы. В их числе - аденовирусная инфекция, парагрипп, риновирусная инфекция, сезонные коронавирусы, бокавирусная инфекция и респираторно-синцитиальный вирус.

Следует подчеркнуть, что первые два из перечисленных вирусов были выявлены несколько недель назад.

В Ростовской области показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом находятся в пределах нормы и не достигают эпидемического порога.
Фото: Дондей
