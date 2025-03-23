Мощные вспышки на Солнце стали причиной полярных сияний

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышки на Солнце могут стать причиной полярных сияний. Об этом рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Напомним, геомагнитные удары начали атаковать Землю 22 марта. По уровню они достигли балла G3 (сильная буря). По данным специалистов, за последние 2,5 месяца бури стали самыми сильными.Причиной тому стали вспышки на Солнце. Также высокая солнечная активность может вызвать полярные сияния.- Параметры солнечного ветра на данный момент максимально благоприятны для полярных сияний — фактически идеальные условия, - пишут специалисты.