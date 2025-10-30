В Ростовской области почти на 10% выросла цена на топливо с начала 2025 года

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области к концу октября было зафиксировано подорожание бензина. Также цены на топливо выросли в 69 субъектах Российской Федерации. Больше всего – в Республиках Алтай и Тыва. Об этом сообщает Ростстат.По данным на 27 октября, средняя цена за бензин составляет 67,87 рубля за литр. Самая популярная марка топлива АИ-92 стоит 63,75 за литр. Бензин марки АИ-95 - 70 рублей за литр. Бензин АИ-98 - 87,83 рубля за литр. Дизель - 70,31 рубля за литр.Отметим, что цены выросли на 9% с начала года. Так, в январе АИ-92 стоил 55,89 рубля за литр. Марка бензина АИ-95 - 62,07 рубля за литр. Бензин АИ-98 - 80,91 рубля за литр. Дизель - 65,96 рубля за литр.Таким образом, 92-й бензин подорожал на 14%, АИ-95 вырос в цене на 12%, АИ-98 подорожал на 9%, а дизельное топливо - на 7%.Как отмечают эксперты, рост цен на бензин в России перестал носить сезонный характер. Причинами для этого послужили период отпусков и уборочная кампания, ремонт нефтезаводов, налоговая нагрузка, а также проблемы с логистикой.Эксперты успокаивают, что ситуация наладится. Аналитики предполагают, что сильного повышения цен на бензин не прогнозируется.