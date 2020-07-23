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Молодого человека и его друга в Таганроге осудили за нападение на школьницу

Молодого человека и его друга в Таганроге осудили за нападение на школьницу
В Таганрогском городском суде рассмотрели дело об ограблении школьницы. Решение вынесли 14 июля.

Как стало известно, на 17-летнюю девушку напали на улице Морозова в январе 2020 года. Она шла, когда двое набросились на нее сзади. Александр К. схватил девушку за рюкзак, после чего потянул ее и ударил по лицу. Девушка потеряла равновесие, тогда негодяи отобрали ее вещи и сбежали. Когда злоумышленников нашли, они во всем сознались.

- Суд признал их виновными и назначил по 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Таганрога. - Приговор в законную силу не вступил.

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