В Таганроге вынесли приговор мужчине, убившему своего друга

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в убийстве. Приговор вынес Таганрогский суд 30 марта.Известно, что в декабре 2019 года между двумя местными жителями возник конфликт. В ходе ссоры один из них схватил нож и нанес оппоненту ножевое ранение в грудь. Когда тот упал, злоумышленник украл у него из дома драгоценности и сбежал. Мужчину задержали и отдали правоохранителям. Он сразу дал признательные показания.- Его признали виновным и назначили ему наказание в виде 11,5 лет колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Таганрога. - Приговор в законную силу не вступил.