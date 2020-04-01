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В Таганроге вынесли приговор мужчине, убившему своего друга

В Таганроге вынесли приговор мужчине, убившему своего друга
В Ростовской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в убийстве. Приговор вынес Таганрогский суд 30 марта.

Известно, что в декабре 2019 года между двумя местными жителями возник конфликт. В ходе ссоры один из них схватил нож и нанес оппоненту ножевое ранение в грудь. Когда тот упал, злоумышленник украл у него из дома драгоценности и сбежал. Мужчину задержали и отдали правоохранителям. Он сразу дал признательные показания.

- Его признали виновным и назначили ему наказание в виде 11,5 лет колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Таганрога. - Приговор в законную силу не вступил.

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