Одна женщина скончалась: на Дону вынесли приговор двум мужчинам, избившим знакомых



В Ростовской области приговорили к тюремному сроку двух мужчин, обвиняемых в причинении тяжкого вреда здоровью. Алексей Ганжук и Александр Соколов отправятся в колонию строгого режима.



Обвиняемые вместе с тремя знакомыми в январе 2019 года находились в квартире одного из приятелей в посёлке Дорожный. Компания выпивала спиртное, и когда градус в крови повысился, Ганжук и Соколов набросились на своих знакомых, среди которых были две женщины. Они избивали из руками, ногами и всем, что попадётся под руку. В результате все трое получили различные телесные повреждения. Одна из потерпевших скончалась на месте. На этом дело не кончилось — Алекей Ганжук похитил имущество пострадавших. Сумма украденного составила 3,5 тысячи рублей.



В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», Ганжука обвинили также в грабеже.



- Приговором Аксайского районного суда оих признали виновными, - сообщили в областной прокуратуре. - Ганжуку назначили наказание в виде 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, Соколову — 9 лет.



Приговор в законную силу не вступил.