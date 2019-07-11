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К 9 годам колонии приговорили мужчину, задушившего 78-летнюю ростовчанку

К 9 годам колонии приговорили мужчину, задушившего 78-летнюю ростовчанку
В Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчине, задушившему пенсионерку. Об этом 12 июля рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Известно, что в июле 2017 года к 78-летней женщине домой пришел мастер по ремонту дверных замков. Между ним и хозяйкой вспыхнула ссора. Дойдя до кульминации эмоций, мужчина сначала ударил несчастную пожилую женщину, а потом задушил ее.

Осознав, что натворил, он решил скрыть преступление. Убийца отнес тело в лесополосу и скрылся. Когда труп нашли, задержали и предполагаемого преступника.

- Судом он признан виновным в совершении убийства, - прокомментировали в ведомстве. - Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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