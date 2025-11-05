Новости
Гособвинение запросило 14 лет лишения свободы Виталию Кушнареву

Для бывшего министра транспортного департамента Ростовской области прокуратура запросила 14 лет лишения свободы. Более того, Виталию Кушнареву может быть назначен штраф, в пять раз превышающий сумму полученной им взятки, что составляет 475 миллионов рублей.

Заседание суда состоялось сегодня, 5 ноября, в Железнодорожном районном суде. Государственный обвинитель представил доказательства причастности Виталия Кушнарева к преступлениям. В числе доказательств – подозрительные контакты экс-чиновника с главой компании "Т-Транс", а также 23 государственных контракта, являющихся центральными элементами уголовного дела, результаты фонографической экспертизы и свидетельские показания Кушнарева.

Стоит отметить, что в процессе допроса Виталий Кушнарев признал факт получения денежных средств. Однако он утверждал, что 27 миллионов рублей были переданы в благотворительный фонд. Прокуратура, тем не менее, не нашла подтверждений данному заявлению.

В конечном счете, обвинение настаивает на 14 годах тюремного заключения за получение взятки и незаконное хранение оружия.

Среди смягчающих обстоятельств было упомянуто наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка на содержании. Адвокаты обвиняемого попросили перенести заседание для подготовки защитительной речи.
Фото: Donday
