Служебные автомобили власти Ростовской области выставили на торги за бесценок

Фото: Нейросеть

В Ростовской области объявлен аукцион по продаже 13 подержанных служебных автомобилей за бесценок. Информация о предстоящих торгах опубликована на официальном веб-ресурсе правительства региона.Среди лотов, представленных на аукционе, можно встретить автомобили различных марок и лет выпуска. В частности, на продажу выставлены: «Лада Приора» 2014 года выпуска, «ВАЗ-21074» 2005 года, «Шевроле НИВА», «Форд Фокус» 2010 года с большим пробегом, превышающим 450 тысяч километров, «Ситроен Берлинго» 2008 года, на одометре которого более 520 тысяч километров, «Тойота Камри» 2007 года с пробегом свыше 600 тысяч километров, а также специализированный автомобиль «ГАЗ-2217» 2011 года.Начальная стоимость «Лады» на аукционе определена в размере 168,7 тысяч рублей, «ВАЗа» – в 97,5 тысяч рублей, «Шевроле» – в 194,2 тысяч рублей, а «Форда» – в 94,1 тысячи рублей. Специальный автомобиль ГАЗ-2217 планируется продать на аукционе по цене, стартующей от 129,3 тысяч рублей. Дата проведения торгов запланирована на 27 ноября.