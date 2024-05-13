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Жители Ростова 13 мая запечатлели солнечное гало

Жители Ростова 13 мая запечатлели солнечное гало
В Ростове 13 мая на небе образовалось уникальное природное явление — солнечное гало. Об этом сообщили ростовчане в социальных сетях.

На снимках жителей хорошо видно радужное кольцо, где в самом центре находится солнечное светило.

Подобное явление становится заметным из-за отражения солнечного света от ледяных кристаллов, которые находятся в перистых облаках. Это происходит в верхних слоях тропосферы, в 5–10 километрах от Земли.

Такое зрелище для жителей Дона уже не является настолько редким. Не так давно похожими снимками поделились пользователи из Каменска-Шахтинского и Азова.
Фото: СоцСети
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