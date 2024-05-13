Жители Ростова 13 мая запечатлели солнечное гало

Фото: СоцСети

В Ростове 13 мая на небе образовалось уникальное природное явление — солнечное гало. Об этом сообщили ростовчане в социальных сетях.На снимках жителей хорошо видно радужное кольцо, где в самом центре находится солнечное светило.Подобное явление становится заметным из-за отражения солнечного света от ледяных кристаллов, которые находятся в перистых облаках. Это происходит в верхних слоях тропосферы, в 5–10 километрах от Земли.Такое зрелище для жителей Дона уже не является настолько редким. Не так давно похожими снимками поделились пользователи из Каменска-Шахтинского и Азова.