Жители Ростова 6 июня запечатлели солнечное гало

Фото: соцсети

Ростовчане стали свидетелями солнечного гало 6 июня. Кадры оптического явления местные жители опубликовали в соцсетях.На снимках видно, что вокруг светила образовалось радужное кольцо. Это явление называется гало. Оно представляет собой вторичное свечение, возникающее вокруг источника света. Гало обычно имеет форму кольца, дуги, светового столба или даже напоминает «алмазную пыль». Чаще всего гало можно увидеть вокруг Солнца или Луны, но иногда и вокруг других мощных источников света, например, уличных фонарей.Необычное природное явление вызывается ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 километров.Гало часто замечают в донском регионе. Ранее эффект гало наблюдали жители Тарасовского, Каменского и Белокалитвинского районов. Оптическое явление там увидели 26 мая.