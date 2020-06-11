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Дончане запечатлели редкое небесное явление - гало

Дончане запечатлели редкое небесное явление - гало
Свидетелями редкого небесного явления стали жители Ростовской области. 10 июня в Сети появился снимок солнечного гало.

Автор фотографии спросил, как себя чувствуют метеозависимые люди, ведь любое явление на небе может спровоцировать у них ухудшение самочувствия.

Отметим, что гало можно наблюдать как днем, так и ночью. Вокруг Солнца или Луны образуется кольцо, которое похоже как бы на закольцованную радугу. Этот оптический эффект возникает из-за ледяных кристаллов, содержащихся в перистых облаках в нижних слоях атмосферы. Когда свет преломляется в частичках замёрзшей воды, наблюдателю кажется, что он видит радугу вокруг Солнца или Луны.

Такое небесное явление считается редким, а тех, кто смог его запечатлеть, можно считать счастливчиками.

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