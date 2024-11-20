В Ростовской области ученые обнаружили новый для донского региона вид растений

Фото: Ростовский заповедник

В Ростовской области в ходе исследования в «Цимлянском» заказнике ученые обнаружили новый для донского региона вид — юго-восточный рогоз.Эта находка стала неожиданностью для Ростовской области, так как данное растение обычно произрастает в таких местах, как Калмыкия, Удмуртия, Крым, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Калужской, Нижегородской, Оренбургской и Тюменской областях, а также в ряде стран, включая Казахстан и Узбекистан.В Цимлянском районе юго-восточный рогоз формирует растительные полосы вдоль реки Цимлы. Это растение отличается высокой устойчивостью к дефициту влаги. В высоту оно может достигать от 2,7 до 3,8 метра в вертикальном положении, а в форме небольших групп — около двух метров. Растение встречается довольно редко в пойменных лугах и на песчаных территориях Донско-Цимлянского региона.