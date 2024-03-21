Жителям Ростовской области предложили употреблять в пищу медуз, чтобы снизить их популяцию

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Жителям донского региона предложили употреблять в пищу медуз, чтобы снизить их популяцию. Ученые АзНИИРХ даже разработали безопасную технологию посола медуз, чтобы их можно было есть.Напомним, что из-за изменения климата соленость Азовского моря повысилась, поэтому увеличилась популяция медуз. Медузы оказывают плохое влияние на формирование промысловых запасов пелагических рыб. Кроме того, они препятствуют эффективному осуществлению прибрежного рыболовства, забивая собой орудия лова. Увеличение их количества влияет на рекреативный аспект.Специалисты назвали один из способов решить проблему - есть их. По словам ученых, в употреблении медуз в пищу нет ничего негативного. В сцифоидных медузах присутствует огромное количество полезных элементов: Na, Mg, K, Ca, аминокислоты и глицин.Разработали способ засаливать медуз на основе дубильных веществ. Ученые посоветовали жителям Ростовской области сочетать соленую медузу с овощами, различными соусами и заливками.Отметим, в кухнях некоторых стран употребление медуз даже популярно. Например, в китайской кухне есть множество различных салатов, одним из ингредиентов которых является соленое или маринованное мясо медузы. Блюдо подают с растительным маслом, перцем и соевым соусом. Само по себе «хрустальное» мясо совершенно безвкусно.