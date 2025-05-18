Публичную библиотеку и филармонию не будут признавать объектами культурного наследия

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Проект ремонта публичной библиотеки не будут обсуждать на совете комитета по охране объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщил Геннадий Крольман в социальных сетях.Он опубликовал письмо от регионального комитета по охране ОКН, которое является ответом на обращение 888 горожан. В письме говорится, что публичная библиотека и филармония не будут рассматриваться как объекты культурного наследия. Это означает, что здания могут сильно измениться после капитального ремонта.Жители города выразили недовольство ответом комитета. Они надеются, что удастся сохранить хотя бы часть исторического облика зданий.