В Таганроге «Домовладение Л. Плизиоти» признано объектом культурного наследия

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В Ростовской области в Таганроге «Домовладение Л. Плизиоти» официально признано объектом культурного наследия. Об этом сообщили на сайте местного комитета по охране культурных ценностей.Следует подчеркнуть, что данный двухэтажный дом находится по адресу: улица Чехова, 133, литеры А, Б, Б1 и был возведён в 1923 году. На протяжении длительного времени его владельцем являлся гражданин Греции Леонид Плизиоти. К сожалению, в доступных источниках практически отсутствует информация о данном здании и его первом хозяине. Известно лишь, что до середины 1890-х годов Плизиоти также владел другим домом в Итальянском переулке.Отметим, что согласно официальному решению с 10 января 2025 года это строение будет внесено в реестр объектов культурного наследия с установленными границами территории, именуемой «Домовладение Л. Плизиоти».Такое решение требует специального подхода к охране данного здания. Снос объекта запрещается, а все работы по ремонту должны согласовываться с комитетом по охране культурных ценностей и местной администрацией на каждом этапе.