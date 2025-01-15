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В Таганроге «Домовладение Л. Плизиоти» признано объектом культурного наследия

В Таганроге «Домовладение Л. Плизиоти» признано объектом культурного наследия

В Ростовской области в Таганроге «Домовладение Л. Плизиоти» официально признано объектом культурного наследия. Об этом сообщили на сайте местного комитета по охране культурных ценностей.

Следует подчеркнуть, что данный двухэтажный дом находится по адресу: улица Чехова, 133, литеры А, Б, Б1 и был возведён в 1923 году. На протяжении длительного времени его владельцем являлся гражданин Греции Леонид Плизиоти. К сожалению, в доступных источниках практически отсутствует информация о данном здании и его первом хозяине. Известно лишь, что до середины 1890-х годов Плизиоти также владел другим домом в Итальянском переулке.

Отметим, что согласно официальному решению с 10 января 2025 года это строение будет внесено в реестр объектов культурного наследия с установленными границами территории, именуемой «Домовладение Л. Плизиоти».

Такое решение требует специального подхода к охране данного здания. Снос объекта запрещается, а все работы по ремонту должны согласовываться с комитетом по охране культурных ценностей и местной администрацией на каждом этапе.
Фото: Яндекс.Карты
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