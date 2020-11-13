Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остается на отметке 0,99

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса неделю держится на одном значении. Об этом сообщило региональное правительство.По данным на 16 ноября, показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 847. Коэффициент распространения COVID-19 по-прежнему равен 0,99. Однако количество новых зараженных не уменьшается: ежедневно в регионе заражаются несколько сотен дончан. За минувшие сутки врачи поставили диагноз 314 жителям Ростовской области, среди которых 42% - ростовчане.Всего за период пандемии опасную инфекцию подхватили 35 595 человек. При этом 1 076 из них не смогли побороть новый вирус. За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 13 человек: шесть женщин в возрасте от 60 до 79 лет и семеро мужчин от 59 до 85 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, течение которых усугубил COVID-19.