Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остается на отметке 0,99
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса неделю держится на одном значении. Об этом сообщило региональное правительство.
По данным на 16 ноября, показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 847. Коэффициент распространения COVID-19 по-прежнему равен 0,99. Однако количество новых зараженных не уменьшается: ежедневно в регионе заражаются несколько сотен дончан. За минувшие сутки врачи поставили диагноз 314 жителям Ростовской области, среди которых 42% - ростовчане.
Всего за период пандемии опасную инфекцию подхватили 35 595 человек. При этом 1 076 из них не смогли побороть новый вирус. За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 13 человек: шесть женщин в возрасте от 60 до 79 лет и семеро мужчин от 59 до 85 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, течение которых усугубил COVID-19.