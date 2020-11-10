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На Дону коэффициент распространения коронавируса держится на отметке 0,99

На Дону коэффициент распространения коронавируса держится на отметке 0,99
В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 сохраняет значение предыдущих дней. Об этом сообщило региональное правительство.

По данным 12 ноября, показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 817,3. Коэффициент распространения инфекции остался на отметке 0,99. Отметим, это значение остается неизменным четвертые сутки.

Несмотря на это, количество зараженных продолжает расти. Ежедневно медики фиксируют по несколько сотен заболевших коронавирусом дончан. Лишь за минувшие сутки COVID-19 подхватили 305 человек. Всего за период пандемии врачи выявили инфекцию у 34 347 жителей Ростовской области.

Число смертей от нового вируса также увеличивается. За прошедшие три дня от коронавируса скончались 56 пациентов. При этом 10 и 12 ноября умерло рекордное количество людей за последние несколько месяцев - 19 человек. За последние 24 часа инфекция унесла жизни 12 женщин в возрасте от 39 лет до 91 года и семерых мужчин от 49 до 79 лет.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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