В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается на отметке 1,09

В донском регионе коэффициент распространения COVID-19 остается неизменным. Об этом 25 октября сообщило региональное правительство.Показатель зараженных на 100 тысяч жителей составил 684,4. За последние 24 часа он поднялся на 7 единиц. Коэффициент распространения нового вируса четвертые сутки держится на отметке 1,09. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции, и отражает динамику заболеваемости на Дону.За прошедшие сутки количество людей с подтвержденным диагнозом увеличилось на 306 человек. Всего за период пандемии COVID-19 выявили у 28 746 дончан. При этом 745 больных не смогли побороть опасную инфекцию. За минувшие сутки от коронавируса скончались 11 человек: пять женщин в возрасте от 60 лет до 81 года и шесть мужчин от 57 до 86 лет.