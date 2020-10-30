Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остается на отметке 1,02

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса в течение недели остается неизменным. Об этом сообщило региональное правительство.По данным на 2 ноября, показатель заболевших на 100 тысяч жителей донского региона составил 698,9. За прошедшую неделю он увеличился на 44,7 единицы. Коэффициент распространения опасного вируса по-прежнему равен 1,02.Несмотря на стабильность коэффициента, в Ростовской области продолжает расти количество заболевших COVID-19. Так, за минувшие сутки врачи зафиксировали 316 случаев заражения коронавирусом. Всего за период пандемии были инфицированы 31 248 дончан. Из них 855 человек стали жертвами вируса. Лишь за последние 24 часа от него скончались 11 человек. Это пять женщин в возрасте от 67 до 80 лет и шестеро мужчин от 32 до 78 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.