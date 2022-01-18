Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области достиг 1,4

Фото: Алексей Бойко.

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает увеличиваться. За сутки с 19 по 20 января он подскочил до 1,4. В регионе по-прежнему каждый инфицированный может заразить как минимум одного здорового. Если этот показатель приблизится к 2, то ежедневный прирост новых пациентов, контактирующих с больными, подскочит до двух.За последние сутки в Ростовской области заболели еще 599 человек. Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 201 849 человек. Показатель заболевших находится в прямой зависимости от общего количества инфицированных. Поэтому он тоже увеличился. По информации регионального правительства, показатель составляет 4 803 на 100 тысяч населения. Это на 14 единиц больше, чем за предыдущие сутки.