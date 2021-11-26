Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Коэффициент распространения COVID-19 на Дону вторые сутки остается на единице

Коэффициент распространения COVID-19 на Дону вторые сутки остается на единице
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается на значении предыдущего дня. По данным на 29 ноября, он равен единице. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового человека.

Вместе с этим показателем увеличивается и ежедневный прирост заболевших. За последние сутки вирус подхватили 655 человек, а общее число достигло 174 891. По информации регионального правительства, большинство уже выздоровели (85% зараженных). Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. За минувшие 24 часа коронавирус забрал жизни 40 человек в возрасте от 31 года до 95 лет.

Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону также увеличился. За сутки он вырос на 11 единиц и стал равен 4 162 на 100 тысяч населения.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.