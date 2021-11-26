Коэффициент распространения COVID-19 на Дону вторые сутки остается на единице

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается на значении предыдущего дня. По данным на 29 ноября, он равен единице. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового человека.Вместе с этим показателем увеличивается и ежедневный прирост заболевших. За последние сутки вирус подхватили 655 человек, а общее число достигло 174 891. По информации регионального правительства, большинство уже выздоровели (85% зараженных). Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. За минувшие 24 часа коронавирус забрал жизни 40 человек в возрасте от 31 года до 95 лет.Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону также увеличился. За сутки он вырос на 11 единиц и стал равен 4 162 на 100 тысяч населения.